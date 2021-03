Carvajal s'entraîne même un jour de match

Dani Carvajal connaît une saison à oublier et le défenseur latéral veut aider dans la dernière ligne droite de la saison. Avec seulement 12 matchs joués, Carvajal fait tout pour revenir le plus vite possible.

Depuis la mi-février, il n'a pas joué une seule minute après avoir ressenti une gêne à la cuisse qui a affecté le tendon, il est donc absent depuis un peu plus d'un mois.

Zidane pense à son retour et il sait qu'il peut être important, donc il ne laisse pas passer un jour pour s'entraîner. En plein samedi du match à Balaídos, Carvajal est allé à Valdebebas s'entraîner.

Le latéral a partagé une image après une séance exigeante en salle de sport et a déclaré qu'"il reste de moins en moins de temps" pour revenir.

C'est difficile à faire, mais Carvajal va essayer d'être présent dans l'un des prochains matchs du Real Madrid. Du 6 avril au 14 avril, l'équipe de Zidane affrontera Barcelone et Liverpool en match aller et retour.