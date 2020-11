Cascade de forfaits à l’Ajax

Selon le site néerlandais 'De Telegraaf', l'Ajax a enregistré 11 tests de Covid-19 positifs au sein de ses effectifs de l’équipe première et de la réserve. Une véritable hécatombe qui tombe très mal alors que se présente un match capital en C1. Les champions de Pays-Bas doivent gagner leurs deux prochaines rencontres dans cette compétition pour préserver un espoir de qualification pour les 8es.

L'Ajax n'a pas communiqué les noms des joueurs infectés en raison de la loi néerlandaise de confidentialité, mais le club se rend avec seulement dix-sept joueurs au Danemark.

Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic et André Onana ne figurent pas dans la liste. Maarten Stekelenburg doit apparemment aussi rester à la maison, donc le troisième gardien de but Kjell Scherpen est la seule option pour Erik ten Hag pour ce match face à Midtjylland.

A noter cependant qu’il y a un doute sur le résultat des tests, donc tous les joueurs infectés viennent de passer un autre test. S'ils se révèlent négatifs après tout, les joueurs restés à la maison suivront leur équipe mardi. A condition cependant que l'UEFA leur donne l’autorisation de jouer.

Only 17 players will travel to Denmark for the @ChampionsLeague game vs @fcmidtjylland #UCL #midaja