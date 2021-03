Cassano dÃ©zingue Vidal

Chaque fois qu'Antonio Cassano s'exprime, il fait réagir. L'ancienne star italienne s'en est pris à Arturo Vidal pour sa contribution dans les rangs de l'Inter Milan.

"Je pense qu'Arturo Vidal a déjà donné le meilleur de lui-même. À 34 ans, il n'a plus de jus", a déclaré Cassano sur 'Bobo TV' avec Christian Vieri à propos de la performance du joueur chilien.

Et c'est que Cassano n'a pas seulement chargé contre le Chilien, mais aussi sur l'Inter pour le match contre Atalanta, bien que les nerazzurri aient pris les trois points.

"L'Atalanta a joué du début à la fin et aurait mérité de gagner. L'Inter l'a fait sans tirer au but. Je suis pour l'Inter, l'une des équipes les plus glorieuses, mais puis-je rester derrière et ne jamais avoir le ballon du match", a-t-il demandé.

"Ils ont joué dans leur moitié de terrain. 21 joueurs dans la surface de l'Inter. Ils ont fait ça pendant les 15 premières minutes. Ils ont aussi eu beaucoup de difficultés contre la Lazio. Je ne peux pas accepter que dix joueurs jouent derrière le ballon. Si j'avais été sur le terrain, au bout de 20 minutes, j'aurais fait des changements", a-t-il déclaré.

Dans la même émission, Cassano a également parlé de la Juventus. L'ancien joueur a estimé que les bianconeri devront se passer de Cristiano s'ils veulent Haaland.