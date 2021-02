Cavani : "Rejoindre Manchester United a été difficile"

Edinson Cavani avoue avoir eu du mal à prendre ses marques à Manchester United suite à son arrivée au club en octobre 2020, mais l'Uruguayen s'est depuis bien adapté et a désormais des vues sur des objectifs très elevés avec sa formation.

L'ancien Parisien se produit en Europe depuis plus de quatorze ans, mais c'est la première expérience qu'il connait dans le championnat anglais. United l'a attiré en tant que joueur libre. Ole Gunnar Solskjaer a fait un pari sur cet élèment expérimenté et sa confiance commence à porter ses fruits.

"Je pense toujours qu'il est toujours difficile de s'installer et de s'adapter à un endroit différent, à une nouvelle culture, à des coutumes différentes", a déclaré Cavani à United Review. "Le changement est toujours difficile, tout comme l’installation dans un nouvel endroit. Même si vous essayez de vous y plonger totalement et de vous installer rapidement, il se passe beaucoup de choses autour de nous qui rendent ce processus un peu plus difficile que d'habitude. Mais, bien sûr, vous avez votre vie de famille à la maison, ce n’est jamais qu'une question de football."

Cavani a par ailleurs exprimé son avenir de conquérir la FA Cup, alors que son équipe s'apprête à défier West Ham en 8e de finale de cette compétition : "Je n'ai pas eu l'occasion de faire connaissance avec l'histoire de ce trophée, mais je crois que chaque coupe ou une ligne au palmarès est toujours très importante. J'ai toujours ressenti cela et cela a toujours été ma philosophie dans la vie. Pour moi, le football est une compétition sans fin et continue. Chaque match, quelle que soit l'importance du trophée en jeu, a un impact différent auprès des fans et du public en général. Mais à mes yeux, le football est à 100% une question de compétition, dans chaque type de match."

"Je peux facilement imaginer à quel point un trophée est important, a-t-il poursuivi. Mais au-delà de tout cela, comme je vous l’ai déjà dit, pour moi, le football est une question de compétition, pure et simple, et vous avez toujours ce désir de gagner, quelle que soit la coupe pour laquelle vous jouez, c’est toujours important. Et comme je le dis toujours, gagner n’est pas facile, et donc, lorsque vous gagnez, vous devez en profiter, et vous devez également essayer de prendre l’habitude de gagner."

Arrivé pour suppléer Anthony Martial dans le onze de départ, Cavani a fini par conquérir une place de titulaire chez les Mancuniens. Après avoir trouvé la faille lors du match contre Everton samedi dernier (3-3), il est maintenant à sept buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues.