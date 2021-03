Cavani aurait pu aller Ã  Manchester United il y a dix ans

Et si Edinson Cavani n'avait jamais joué pour le PSG et pour Naples. Et si l'Uruguayen n'avait pas été le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Avec des si, on refait le monde, et pourtant, l'international uruguayen aurait bel et bien pu ne jamais porter le maillot du PSG s'il avait rejoint Manchester United plus tôt dans sa carrière. En effet, Edinson Cavani a révélé qu'il aurait pu se retrouver à Manchester United dix ans avant son arrivée à Old Trafford en 2020, les Red Devils ayant manifesté leur intérêt pendant son séjour à Palerme.

À l'époque, l'attaquant uruguayen commençait à peine dans le football européen et présentait des instincts prédateurs qui en ont fait un buteur prolifique et redoutable pour Naples et le Paris Saint-Germain. Un déménagement en Angleterre a finalement été effectué après être devenu agent libre à 33 ans l'été dernier, avec un défi de Premier League relevé une décennie après la perspective de faire un tel changement pour la première fois.

Cavani, qui a rejoint Napoli d'abord en prêt en 2010, a déclaré à Inside United sur les intérêts passés de Manchester United : "Imaginez-ça ! Je ne me souviens pas exactement de ce qui s’est passé. Je me souviens qu'il était question d'une ou deux équipes différentes, mais bon, si j'avais eu cette opportunité de rejoindre Manchester United, je l'aurais saisie, bien sûr que je l'aurais fait, sans y réfléchir à deux fois. Je ne me souviens pas définitivement si c'était le cas".

"Mais ce dont je me souviens, c'est que je devais me rendre à la Coupe du monde en Afrique du Sud, et pendant ce tournoi, j'ai eu une conversation avec Naples, et bien, leur ai dit s'ils avaient confiance en moi et voulaient que j'y aille, la confiance vaut beaucoup pour moi, c'est pourquoi j'ai pris ma décision et après Palerme, j'ai déménagé à Naples", a expliqué l'Uruguayen. L'attaquant de 34 ans a marqué 37 buts pour Palerme en 117 apparitions, après avoir déménagé en Italie depuis Danubio en janvier 2007.

Il a ensuite trouvé la cible à 104 reprises à Naples, méritant ainsi un transfert massif au PSG. Une période record en France lors de laquelle il a marqué 200 buts en 301 matchs, devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Sept buts ont été ajoutés à son total en carrière depuis son arrivée à Manchester United, tandis que 51 réalisations ont été enregistrées au cours de ses 118 sélections pour l'Uruguay. Cavani fait parler de lui avec un autre transfert actuellement, car aucune option de prolongation n'a été prise par Manchester United sur le contrat d'un an qu'il a signé à son arrivée.

Boca Juniors est annoncé comme un point d'atterrissage potentiel, avec une chance qu'un autre nouveau départ soit adopté par un joueur expérimenté. Cavani n'a jamais hésité à relever un défi et a vu cette approche le récompenser avec des opportunités de se présenter aux côtés de personnages emblématiques. Il a ajouté sur ses exploits à ce jour : "Oui, j'ai eu la chance d'avoir joué aux côtés de grands footballeurs. Et lorsque vous jouez avec les meilleurs joueurs, cela vous permet de grandir et de vous améliorer".

"J’ai toujours eu ce désir d’améliorer et de développer mon jeu, et de prendre les choses à un joueur ou à un autre. Si je devais commencer à énumérer chacun de leurs attributs, je pense que ce serait une interview terriblement longue car ils ont tous leurs propres qualités individuelles. Vous aviez un joueur comme Zlatan Ibrahimovic qui était très compétitif. Il était toujours partant pour le combat et il détestait vraiment perdre", a ajouté Cavani..

"Aucun de nous n'aime perdre mais il l'a toujours montré encore plus que la plupart, à travers son caractère et comment il est. J'ai joué avec Neymar aussi, ainsi qu'avec Kylian Mbappé. Tout le monde connaît Ney, n'est-ce pas… il a de la magie dans ses pieds. Kylian a énormément d'habileté et de technique ainsi qu'une bonne vitesse. Ce sont vraiment des joueurs de premier ordre", a conclu l'international uruguayen.