En déplacement à Vitoria, le FC Barcelone a été tenu en échec (1-1) par Alavés et perd encore du terrain en Liga par rapport au Real Madrid.

À la fin de la rencontre, Koeman s'est exprimé auprès des médias. Le Néerlandais reconnaît que son équipe a des difficultés dans la finition.

"Cela a été un match compliqué, ils ont très bien fermé les espaces. Malgré une première période très faible, on a quand même eu trois ou quatre occasions très nettes. La deuxième période a été meilleure, on a encore eu de nombreuses occasions de marquer. Au niveau du rendement, on n'a pas été bons, ni contre la Juve ni aujourd'hui (samedi). Bien sûr que cela me préoccupe, de n'avoir que deux points lors des dernières (quatre) journées. C'est le rendement qui est critiquable. Le jeu, lui, a été très acceptable selon moi. Je serais plus préoccupé si on n'avait pas eu d'occasions, mais là, c'est juste qu'il faut plus de réalisme face au but. Ce n'est pas possible de rater autant...", a-t-il lâché en conférence de presse.