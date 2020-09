"Ceballos n'a pas le niveau pour la Premier League"

Actuellement, sans club à entrainer, Tim Sherwood, l'ancien entraineur des "Spurs", profite de son temps libre pour donner son avis sur ses anciens rivaux, et en profite pour tacler Dani Ceballos, de retour en prêt à Arsenal pour une nouvelle année.

"Je pense qu'il n'a pas le niveau pour la Premier League et que nous le découvrirons cette année. Je pense qu'il manque d'intelligence." dit-il au micro de 'Talk Sport'.

Il décide aussi de le comparer à Ozil, oubliant peut-être que les deux joueurs ne jouent pas au même poste et n'ont pas les mêmes consignes de jeu. Ozil est un milieu très offensif, qui combine avec les attaquants dans les petits espaces, là où Ceballos joue majoritairement plus bas, dans un rôle de 6 ou de 8, et se charge souvent de la première relance avec Xhaka. Comparer les deux n'est pas le meilleur moyen de juger leurs qualités.

"Ils ont besoin d'un joueur comme lui (Ozil ndlr) au milieu de terrain"

Très apprécié des supporters, soutenu par son entraineur, Dani Ceballos ne devrait pas cauchemarder de ces critiques, et parlera sur le terrain lorsqu'il s'agira de prouver son intelligence à Tim Sherwood.