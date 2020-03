Cecchi Gori, président de la Fiorentina à l'époque de Batistuta, condamné à la prison

Le légendaire ancien président de la Fiorentina et producteur de films Vittorio Cecchi Gori a été arrêté vendredi et est déjà en prison, avec une peine de huit ans, cinq mois et 26 jours.

Les carabiniers de l'unité d'enquête ont notifié à Vittorio Cecchi Gori, qui a dirigé la 'Viola' de 1993 à 2002, un ordre d'exécution de son emprisonnement émis par le procureur général de la cour d'appel de Rome.

L'ancien chef de l'équipe de Florence est accusé de fraude à la faillite et d'autres crimes financiers. Tout cela a conduit à la refondation de la Fiorentina et à son passage dans les échelons inférieurs du football italien.

Dans le passé, Cecchi Gori a déjà été condamné à trois ans et quatre mois de prison pour la faillite de la Fiorentina.