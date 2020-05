"J'étais mécontent du fait que Courtois a été choisi comme N°1"

Petr Cech, l'ancien grand gardien de Chelsea, a admis qu'il n'était «pas du tout content» lorsque la décision a été prise de le réléguer derrière Thibaut Courtois dans l'ordre hiérarchique des gardiens à Stamford Bridge.

Le gardien de but tchèque était intouchable chez les Blues pendant 10 ans avant d'être appelé à s'installer sur le banc. Quatre titres de Premier League et une couronne de Ligue des champions avaient été collectés pendant son "règne", avec plus de 450 apparitions à son compteur. Cela n'a donc pas empêché ses dirigeants de miser sur un autre portier, en la personne de l'international belge. Ce dernier brillait à ce moment-là sous la tunique de l'Atlético.

Cech n'a pas du tout apprécié le fait de voir laisser ses gants à Courtois et c'est pourquoi il a pris la décision en 2015 de rejoindre les rivaux d'Arsenal. "Je n'étais pas du tout content", a déclaré Cech, qui occupe désormais un poste de conseiller chez les Bleus, sur le site officiel des Blues en se remémorant à la fin de son passage au club. "Durant la pré-saison, je travaillais très dur et rien ne laissait présager que j'allais devoir laisser ma place. Mais dans une équipe de football, vous ne pouvez avoir qu'un seul gardien de but par semaine, et malheureusement, c'est ainsi que les choses se sont passées. Thibaut était considéré comme l'avenir du club avec tout son potentiel et sa qualité. J'ai compris que le choix était fait, même si je ne pensais pas que c'était mon heure."

L'ex-portier rennais a aussi avoué que si ça ne tenait qu'à lui il aurait achevé son parcours à Chelsea : "Quitter Chelsea a été la décision la plus difficile à prendre. Ayant joué pour ce club depuis si longtemps et étant devenu une grande partie de l'histoire du club, j'ai toujours pensé que j'allais finir ma carrière à Chelsea, ou peut-être partir pour les deux dernières années. À ce moment-là, je n'avais pas l'impression que c'était comme les deux dernières années. Ce n'était pas ce que j'imaginais dans ma tête. Mais il était clair que mon voyage avait pris fin et j'ai décidé que j'allais essayer autre chose" . Cech a ensuite passé quatre ans avec Arsenal avant de prendre sa retraite.