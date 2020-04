Ceferin fixe une date limite pour la Ligue des Champions

Les compétitions sont suspendues et il est pour le moment impossible de savoir quand elles pourront reprendre. Les championnats, eux aussi, doivent se terminer, ce qui rend le calendrier de l'UEFA plus que chargé.

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a parlé pour la chaîne allemande 'ZDF' sur l'avenir du football. "Le 3 août, tout doit être terminé, aussi bien en Ligue des Champions qu'en Europa League", a-t-il confié.

Cependant, il est ausssi possible que les compétitions ne reprennent pas cette année. "Nous faisons face à une situation extraordinaire et nous devons être flexibles : nous pourrons jouer en même temps que les championnats, voire même à la même heure. Nous avons différents plans pour recommencer la Ligue des Champions et l'Europa League en mai, juin, juillet... ou il y a aussi la possibilité qu'elles ne reprennent pas", a reconnu Ceferin.

Ceferin a également évoqué le format qui sera adopté. "Nous pouvons jouer avec le système actuel ou le faire à un seul match avec un tirage au sort pour savoir qui reçoit, ou si l'on joue sur terrain neutre. Pour le moment, la final four n'est qu'une théorie".

La priorité est la sécurité, a dit Ceferin. "Ce serait une erreur de jouer et de mettre en danger la santé des joueurs, des supporters, des arbitres... Nous avons besoin du sport, cela donne de l'énergie et aujourd'hui les gens sont nerveux et anxieux. Le football est une industrie sérieuse, même si les superstars aujourd'hui sont les médecins et les infirmiers".

Tout dépendra de la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, toutes les compétitions devront arriver à leur terme le 03 août prochain.