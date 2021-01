Cenk Tosun veut retourner à Besiktas

L'aventure de Cenk Tosun à Everton ne se passe pas comme prévu. Éloigné des terrains après une rupture des ligaments croisés, le Turc a toujours du mal à s'imposer dans l'effectif de Carlos Ancelotti.

Selon 'Sky Sports', Besiktas, attentif à sa situation, voudrait le voir revenir. Et ça tombe bien, car l'intéressé a affirmé jeudi qu'il ne serait pas contre un retour en Turquie. "Si Everton et Besiktas sont d'accord, je suis prêt à porter à nouveau le maillot noir et blanc", a déclaré l'attaquant au micro de 'NTV Spor.'

Tosun a évolué chez les Aigles Noirs entre 2014 et 2018.