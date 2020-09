Cerezo : "L'histoire donnera raison à Bartomeu"

Pointé du doigt par les fans du FC Barcelone, qui l'accusent de sa mauvaise gestion et de s'être mis Lionel Messi à dos, provoquant même son envie d'aller voir aillerus, Josep Maria Bartomeu a reçu le soutien de son homologue Enrique cerezo.

Passé à l'antenne de 'Catalunya Radio' à la suite du transfert de Luis Suarez, le président de l'Atletico Madrid, n'a pas tari d'éloges à l'égard de Bartomeu, qu'il juge être l'un des meilleurs présidents du Barça.

"Bartomeu est un grand président, et dans le futur, il sera l'un des grands présidents de Barcelone, lance-t-il. Ils ont été nombreux, mais Bartomeu se trouvera parmi eux. Par-dessus tout, Bartomeu est une très grande et une excellente personne. Je le dis en tant qu'ami, en tant qu'ami personnel, et en tant que grande personne qu'il est. Nous avons une grande relation avec Barcelone, et j'ajouterai une chose : Bartomeu me semble être un grand président, il est un grand président, et finalement, l'histoire lui donnera raison pour tout ce qu'il a fait pour Barcelone."

Ceci n'est pas une blague, il l'a bien dit !