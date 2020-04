Ces historiques et habituels de la C1 qui pourraient ne pas la jouer

Le doute subsiste quant à la fin de plusieurs championnats européens. La suspension de certains provoquera le gel du classement, et certains clubs pourraient manquer la prochaine saison de Ligue des Champions.

Liga

En Liga, si la saison se terminait avec le classement actuel, c'est l'Atlético de Madrid qui serait le grand perdant. Vice-champion d'Europe en 2014 et 2016, et en quarts de finale de cette édition après avoir éliminé Liverpool, sa saison irrégulière en Liga pourrait lui coûter sa place en C1 la saison prochaine.

Valence, qui a retrouvé la Ligue des Champions cette saison pour la première fois depuis la saison 2015-2016, le club che est septième, et ne serait qualifié pour aucune saison européenne.

Pr

Premier League

En Angleterre, la moitié du Big Six ne serait pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions si la Premier League était définitivement annulée.

Manchester United, cinquième, ne serait pas qualifié, tout comme Tottenham et Arsenal, huitième et neuvième. Les deux clubs londoniens n'iraient même pas en Europa League.

Bundesliga

Les grands clubs allemands sont saufs, mais des hisoriques comme le Bayer Leverkusen et Schalke 04, habitués de la Ligue des Champions, ne seraient pas qualifiés si la Bundesliga venait à ne pas reprendre.

Serie A

La situation en Italie est telle que la Serie A pourrait être finalement suspendue, à l'insta de la Ligue 1. Si c'était le cas, la Roma et Naples seraient en Europa League alors que le Milan AC serait hors course de toutes les compétitions européennes.

Ligue 1

Le premier des cinq grands championnats à avoir été définitivement annulée. Par conséquent, si le classement était gelé après la 27ème journée, l'OL et Monaco ne seraient pas qualifiés.

Eredivisie

C'est aussi le cas du championnat néerlandais, qui a été totalement annulé, et qui élimine Feyenoord et le PSV Eindhoven de la C1.

Superliga grecque

L'avenir du championnat grec est toujours incertain, mais il pourrait reprendre au début du mois de juin. Si l'on se fie au classement, le Panathinaikos ne devrait pas se qualifier en Ligue des Champions, malgré la sanction infligée à l'Olympiakos.

Superliga turque

En Turquie, le drame peut être encore plus grand. Les trois grands clubs d'Istanbul sont pour le moment hors des places de la Ligue des Champions. Ni Galatasaray, troisième, ni Besiktas, cinquième, ni Fenerbahçe, septième, ne participeront à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Jupiler Pro League

Le championnat belge a été suspendu à une journée de terminer la saison régulière, avant les play off qui auraient défini le classement final. Cela éliminerait Genk et Anderlecht, septième et huitième.

Premier-Liga russe

Le football russe pourrait lui aussi mettre un terme à son championnat, face à l'impossibilité de le finir avant le mois d'août. Trois grands clubs ne seraient pas qualifiés pour la prochaine édition : le CSKA, le DInmao et le Spartak.