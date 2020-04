"Cette annÃ©e, Neymar est le Neymar du BarÃ§a"

Après deux ans de polémiques et de blessures, Neymar Junior semble enfin avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain cette saison et le joueur brésilien enchaîne les grandes performances sous les couleurs parisiennes.

Celui-ci a participé activement à la qualification du PSG contre Dortmund en quarts de finale de la Ligue des champions et enchaîne les buts et les passes décisives pour ses coéquipiers.

Dans une interview pour 'France Télévision', l'ancien joueur du PSG, Nenê, s'est confié sur la belle saison du numéro 10 brésilien cette saison à Paris.

"J’espère pour lui que la saison va reprendre car il était au top avant de s’arrêter ! (...) Il s’est blessé au plus mauvais moment ces deux dernières années et là maintenant il y a ce virus. Il n’a pas beaucoup de chance depuis son arrivée au PSG ! C’est pour ça que les gens sont frustrés depuis son arrivée à Paris. C’est vraiment rageant. Il y a toujours quelque chose pour l’empêcher de s’exprimer", a commencé Nenê.

L'ami de Neymar a comparé sa saison au Neymar du Barça : "Cette année, c’est le Neymar du Barça. Il est au top et je pense qu’il peut même devenir le meilleur joueur du monde et avoir le Ballon d’Or. Lionel Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé."