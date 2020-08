Pep Guardiola a averti son équipe de Manchester City qu'ils devaient mettre leurs tendances à être fragiles en Ligue des champions derrière eux alors qu'ils se préparent à accueillir le Real Madrid à l'Etihad Stadium. Pep Guardiola a conquis ses dirigeants avec ses succès sur la scène nationale depuis son arrivée à City en 2016, la Coupe EFL de cette saison étant le sixième trophée majeur de son mandat. Il n'a cependant pas pu mettre fin à l'attente de son club concernant un premier titre en Ligue des champions, Tottenham et Liverpool mettant fin au parcours des Citiznes en quart de finale au cours des deux dernières saisons.

Manchester City détient un avantage de 2-1 sur le Real Madrid à l'approche du match retour des huitièmes de finale vendredi, avec une place au final 8 à Lisbonne à gagner. Leur défaite 3-0 à Anfield en 2018, où tous les buts de Liverpool ont eu lieu en l'espace de 19 minutes en première mi-temps, sert de récit édifiant, tout comme les buts concédés contre Monaco - en 2017 - et Tottenham l'an passé, éliminant City en raison de la règle du but à l'extérieur.

"Oui, définitivement", a déclaré Guardiola lors d'une conférence de presse lorsqu'on lui a demandé si c'était un problème. "Plus que concéder un but, c'est la façon dont nous concédons un but. Quand ils sont brillants et font une bonne action, nous devons l'accepter, mais la plupart d'entre eux étaient des buts que nous aurions pu éviter. Nous devons l'éviter. Faire des erreurs dans cette compétition vous punit beaucoup".

"Nous le savons. Nous en avons parlé plusieurs fois, pas cette semaine mais ces dernières années, plusieurs fois. Si nous voulons faire un pas en avant en tant qu'équipe pour être sur le point de gagner cette compétition, nous devons être meilleurs dans ce domaine", a ajouté l'Espagnol. Si City passe, Guardiola deviendra le premier entraîneur à battre Zinedine Zidane lors d'un match à élimination directe après que le coach madrilène ait vécu une série de trois triomphes consécutifs en Ligue des champions de 2015-16 à 2017-18.

"Quand vous pensez que vous avez couvert l'un de ses plans tactiques, il vous frappera avec un autre plan tactique ou reviendra à celui d'origine avec lequel vous pensiez qu'il allait commencer", at-il observé. "Dans un passé sombre et lointain, nous avons joué le match aller et ce dont nous pouvons nous souvenir du match aller, nous en avons fait bon usage. Nous avons parlé de ce match et depuis, nous avons regardé tous les matchs de Madrid depuis le redémarrage de la Liga".

"Nous avons parlé de la façon dont nous pensons que Madrid pourrait aborder ce match, mais ce que nous avons fait de plus ces deux dernières semaines, c'est ce que nous pouvons faire - comment nous pouvons blesser Madrid et les domaines dans lesquels nous pouvons leur causer des problèmes", a analysé l'Espagnol. Les préparatifs de Guardiola pour le match ont été partiellement bouleversés par la nouvelle que le jeune défenseur central, Eric Garcia, a refusé un nouveau contrat à City.

Eric Garcia s'est imposé comme le partenaire de premier choix d'Aymeric Laporte au cours des dernières semaines, mais a été fortement lié au retour dans son club d'enfance, Barcelone. À l'autre bout du terrain, Sergio Aguero reste à l'écart après avoir subi une opération du ménisque, mais Guardiola n'exclut pas le retour du meilleur buteur de City pour les phases finales, s'ils battent le Madrid."Pour le moment, je ne sais pas", at-il ajouté. "Il est toujours à Barcelone [où Aguero a été opéré]. Il va mieux. J'ai parlé avec les médecins et tout est comme nous le pensions. J'espère qu'il pourra revenir et commencer à s'entraîner avec nous, mais je ne sais pas."