"Cette élimination change beaucoup de choses"

Dans une position compliquée au classement de la Serie A, la Juventus ne pourra pas se reposer sur la Ligue des champions. Les Italiens se sont fait éliminer en Europe par Porto ce mercredi.

Les joueurs de Porto se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et le défenseur de la Juve, Matthijs de Ligt, s'est montré très déçu après le match au micro de 'Sky'.

"C'est dur, on a joué à onze contre dix pendant quasiment tout le match. On a mal commencé, ils ont marqué et, après, on a commencé à jouer, mais trop tard. En seconde mi-temps, on a mieux joué, et marqué deux buts, mais il a manqué le troisième", a analysé le défenseur central néerlandais.

De Ligt a reconnu que cette élimination allait changer beaucoup de choses dans la fin de saison de son équipe : "Quand tu joues pendant presque tout le match en supériorité numérique, c'est encore plus difficile à digérer. (...) Que change cette élimination dans notre saison ? Beaucoup de choses, on veut jouer la Ligue des champions. Et on sort en mars..."