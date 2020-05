Cette fameuse 92ème minute, à jamais dans les mémoires des supporters du Real

Sergio Ramos a marqué à la 93ème minute pour égaler à 1-1 au score et forcer la prolongation lors de laquelle le Real Madird a marqué trois buts supplémentaires pour gagner le titre. Le 24 mai est mythique pour les supporters madridistes, puisque le club merengue avait aussi remporté l'Octava à cette date.

Le meilleur ami de Ramos a été Modric, qui a mis un centre parfait à son capitaine, qui grâce à son coup de tête est entré dans l'histoire. "Un seul mot, je dirais historique. Historique et magique parce que le Real Madrid est un monde magique et nous sommes chanceux d'en faire partie", a affirmé le défenseur central.

"Modric a mis un bon centre, je me suis mis au second poteau parce que c'est là où il y a le plus de joueurs et je peux bloquer mon appel. Godin est au marcage, Bale, Cristiano sont là... Je fais une feinte vers le second poteau et je me suis mis au milieu", a-t-il exliqué.

Modric a également évoqué cette action. "J'étais tranquille, avec la conviction que nous allions marquer. Sergio était au bon endroit, il s'est bien placé et, après, sa tête appartient à l'histoire. C'était incroyable".