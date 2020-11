La fin du 4-2-3-1 de Ronald Koeman ?

La crise n'a jamais réellement quitté le Barça depuis le début de saison, mais la défaite du week-end contre l'Atlético Madrid pointe de nouveau du doigt le côté sportif de cette crise blaugrana.

Le Barça n'a pris que 11 points sur 24 depuis son début de saison en championnat, et Ronald Koeman est de plus en plus remis en question. Entre des performances individuelles bien ternes de certaines stars de l'équipe, et des blessures qui s'accumulent, l'entraîneur pourrait même remettre tout son système de jeu en question.

Le "projet Koeman" est dans la ligne de mire des supporters, et l'entraîneur néerlandais n'a toujours pas trouvé la solution aux nombreux problèmes de son équipe depuis son arrivée. S'il avait décidé de mettre fin au traditionnel 4-3-3 du Barça des dernières années, son 4-2-3-1 est loin d'être brillant.

La mise en place de son double pivot ne fonctionne toujours pas, et le milieu de terrain du Barça peine à casser les lignes en attaque, et à se montrer efficace en défense. Et ce, peu importe les deux joueurs qui occupent le milieu de terrain.

Après une première saison timide à Barcelone, Frenkie de Jong ne parvient toujours pas à convaincre malgré l'arrivée de son ancien sélectionneur au Camp Nou. Le milieu de terrain néerlandais n'arrive pas à se montrer décisif, et n'apporte pas la sécurité suffisante à son poste. Mais le jeune Néerlandais n'est pas la seule raison de l'échec du double pivot de Koeman. Ni Busquets, ni Pjanic ne se montrent convainquants, et leur niveau physique laisse à désirer.

Le système de Ronald Koeman est inefficace, et nombreux sont ceux qui appellent à un changement de tactique. En attendant le mercato hivernal et l'arrivée de recrues défensives, le Néerlandais va devoir faire des choix -dont certainement celui de faire jouer De Jong en défense- et pourrait bien mettre fin une bonne fois pour toutes à son précieux 4-2-3-1.