"Chaque match sera une finale à partir de maintenant"

L'Inter Milan peut profiter du nul de Milan contre l'Udinese pour prendre encore quelques points d'avance sur son voisin en tête de la Serie A. Mais pour cela, il faudra gagner jeudi soir contre Parme.

En conférence de presse, Antonio Conte est revenu sur les chances de titre de son équipe et sait qu'il ne faudra pas faire d'erreur lors des prochaines journées.

"Dans le championnat italien, ne pas laisser de points est difficile, car chaque match cache des difficultés. Nous devrons maintenir un bon rythme d'ici la fin, mais il est inévitable que, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mai, chaque match sera une finale pour nous", a assuré l'entraîneur de l'Inter Milan.

"Plus le championnat est proche de la conclusion, plus d'autres facteurs externes entrent en jeu, je veux dire des facteurs psychologiques, liés à la mentalité. Nous avons fait un pas en avant, mais il doit être total", a-t-il ajouté sur la course au titre.

L'entraîneur italien en demande tout de même plus à ses hommes avant le choc de jeudi contre Parme : "Non seulement les attaquants doivent être plus précis, mais aussi les autres, car nous arrivons en position de tir avec beaucoup d'hommes, des milieux de terrain centraux aux pistons."