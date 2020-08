Chelsea contraint de mettre Rüdiger en vente

Le média britannique 'Daily Star' indique ce dimanche que Chelsea devra laisser partir Antonio Rüdiger cet été, et que les Blues écouteront toutes les offres qu'ils recevront pour le défenseur allemand.

Le défenseur central a un contrat avec les Blues jusqu'en 2022, et n'aurait pas reçu d'offre de prolongation. La porte de sortie s'ouvre de plus en plus pour l'international allemand.

Rüdiger devra se trouver une nouvelle destination pour la saison prochaine, Chelsea ayant besoin de vendre des joueurs pour recruter d'autres joueurs et perfectionner l'effectif de Lampard.