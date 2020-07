Chelsea doute pour RÃ¼diger

Le mercato estival est arrivé et les équipes pourraient perdre certains de leurs joueurs lors des prochains mois, qu'ils soient en fin de contrat ou non. Et c'est aussi le cas pour Chelsea.

Antonio Rüdiger, défenseur international allemand, a actuellement un contrat jusqu'en 2022 avec le club londonien mais son avenir est remis en question dernièrement.

Selon les informations rapportées par le 'Daily Mail' en Angleterre, Rüdiger serait ravi de rester à Stamford Bridge mais n'aurait pas encore eu de nouvelles de son club pour prolonger son contrat.

Le même média indique que la direction des Blues aurait émis certains doutes à l'égard du joueur. Reste à savoir si Chelsea changera d'avis dans les prochains mois concernant l'avenir de Rüdiger à Londres.