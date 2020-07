Giroud raconte avoir eu "les crocs" contre Watford

Grâce à son attaquant français, Chelsea s'est relancé contre Watford (3-0) lors de la 33e journée de Premier League ce samedi.

Giroud a ouvert le score, lui qui était titulaire pour la troisième fois en quatre rencontres depuis la reprise de la saison.

"Il fallait renouer avec la victoire, et en tant qu'attaquant, cela fait toujours plaisir d'aider l'équipe en marquant, surtout que c'est le premier but [...] J'étais frustré après la première occasion (19e) alors j'avais les crocs pour marquer, surtout que je revenais dans l'équipe de départ.", a indiqué Giroud au micro de 'Canal Plus' après la rencontre.

Le Français a marqué trois buts en quatre matchs de Premier League depuis la reprise en Premier League.