"Je suis inquiet", admet Frank Lampard

Le football a connu quelques perturbations occasionnelles dans ses matches à cause de Covid-19 cette saison, mais la situation s'est aggravée ces dernières semaines, certains matchs de la FA Cup devant se dérouler avec des équipes entières forcées de ne pas participer.

Depuis le début de l'année, certaines équipes sont durement touchées et doivent renoncer à des matchs ou jouer sans joueurs clés à cause du virus.

Frank Lampard s'est récemment exprimé sur la question, étalant ses préoccupations persistantes, rappelant qu'il y a plusieurs membres du personnel ainsi que des joueurs qui courent un risque sanitaire, lui qui évoque mesures prises par les instants de Premier League :

"Je salue certainement le processus de réflexion, car nous sommes à nouveau dans une situation différente. Et toutes les mesures prises pour la santé et la sécurité que nous devons prendre très au sérieux, et nous le faisons. Il y a toujours un équilibre, chaque terrain d'entraînement est différent. Il est important que la Premier League interagisse sur ces terrains d'entraînement, pour voir les installations, voir comment tout se déroule", a expliqué Lampard.

"Et je pense que s'il y a une règle pour une équipe, elle devrait s'appliquer pour tout le monde, pour maintenir l'équité. Mais oui, les choses que vous venez de mentionner sont des choses dont nous devons nous occuper pour le moment. On nous dit de le faire par la Premier League et nous avons également la responsabilité de le faire du mieux que nous pouvons"

"Les joueurs et le personnel font très attention, eux qui continuent de travailler quotidiennement et de rentrer chez eux dans leurs familles. Nous devons donc le faire correctement.", a ajouté le manager des Blues.

Le calendrier du championnat anglais n'offre aucune flexibilité réelle lorsqu'il s'agit de réorganiser les matches, mais si cela continue, ils devront prendre une décision sur l'annulation de la saison ou la prise d'un pause prolongée à nouveau en sachant que la saison prochaine pourrait être à nouveau affectée.