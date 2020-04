John Terry marqué par les méthodes de José Mourinho

Ancien défenseur central de Chelsea, John Terry, joueur emblématique du club londonien, a longtemps évolué sous les ordres de José Mourinho, lors de ses deux passages chez les Blues, de 2004 à 2007, puis de 2013 à 2015.

Dans un live Instagram, l'ancien numéro 26 du club s'est confié sur sa relation avec le Portugais, mais aussi sur la méthode de ce dernier. Selon lui, il parvenait à le motiver avec des techniques bien particulières, aussi originales qu'efficaces.

"Il avait quatre longueurs d’avance sur tout le monde"

"Il savait quand appuyer sur le bouton ou pas. Même pour de petites choses. Par exemple, vous pouviez être assis chez vous et recevoir un SMS de lui disant : "Tu as été incroyable à l’entraînement aujourd’hui, tu es mon homme de base, je t’aime, capitaine". Alors vous vous dîtes que c’est incroyable. Donc la relation était très bonne, ce qui ne m’empêchait pas d’être terrifié devant lui, comme probablement la plus grande partie des joueurs. Vous pouviez le voir le lendemain et ne rien obtenir de sa part. Il passait devant vous, ne disait rien. Et vous pensiez que vous l’aviez déçu", a ainsi raconté John Terry, qui se souvient d'une intersaison mouvementée.

"En pré-saison, Gary Cahill et moi avons dégagé le ballon loin. Il a arrêté la séance. Nous venions de recruter Cesc Fabregas, Diego Costa et quelques autres. Mourinho a dit : "vous deux là, je vais partir dépenser 100 M€ pour deux autres défenseurs centraux si vous continuez à dégager comme ça". Nous nous sommes regardés et avons pensé "oh wow". Alors Gary et moi, on a commencé à casser tout le monde à l’entraînement, le rythme a augmenté, tout le monde se mettait des coups. Après l’entraînement, il est venu nous voir, a mis ses bras autour de nous et a dit : "voilà pourquoi vous allez commencer la saison". Il savait exactement ce qu’il faisait, il avait quatre longueurs d’avance sur tout le monde", a ensuite ajouté John Terry.

Adulé par certains, détesté par d'autres, José Mourinho semble toutefois avoir du mal à se réinventer depuis 2015.