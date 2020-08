Lampard n'exclut pas de nouvelles arrivées

Chelsea s'est montré déjà particulièrement actif depuis le début du mercato, avec les arrivées de Timo Werner et Hakim Zyech, alors que les discussions se poursuivent pour Kai Havertz. Pas suffisant pour Frank Lampard, qui a laissé entendre que d'autres joueurs pourraient suivre après l'élimination en Ligue des champions contre le Bayern.

"On va réfléchir à cela car c’est notre travail. Après une interdiction de recrutement, vous avez l’impression d’avoir raté le moment où les autres se sont renforcés. Le recrutement est une grosse partie de ce sport", a-t-il déclaré après la rencontre.

"Des soirs comme celui-ci m’ont montré beaucoup. Alors c’est en discussion maintenant, l’intersaison sera courte, alors maintenant c’est le moment de voir où nous pouvons nous renforcer, dans quel secteur de jeu."

L'entraîneur des Blues est également revenu sur la rencontre, regrettant que son équipe ait commis trop d'erreurs face aux Bavarois : "Quand on regarde le nombre de matches en Ligue des champions des joueurs sur le terrain ce (samedi) soir, on comprend ce qu'il s'est passé.

"J'ai vu beaucoup de choses positives dans l'équipe, mais aussi des mauvaises qui ont été présentes toute la saison et sur lesquelles on doit progresser. Mais, à 2-1, on a été dans le match, on n'a pas réussi à marquer, on a fait des erreurs qui leur ont offert des buts. Et, à ce niveau, ça ne pardonne pas."