Chelsea a enchaîné un deuxième succès avec la manière en disposant d'Everton grâce à des buts de Mount, Pedro, Willian et Olivier Giroud (4-0). Une prestation aboutie à Stamford Bridge qui a plu à Frank Lampard.

"Notre meilleure prestation ? À la maison, oui, a assuré le technicien anglais après le coup de sifflet final. En raison des buts et du clean sheet. Aujourd'hui (dimancheà, tout s'est mis en place, l'énergie, la vitesse de passe, le tempo. Nous devons garder les pieds sur terre, mais nous avons vu de très bonnes choses."

L'ancien milieu de terrain des Blues s'est également félicité de l'apport des jeunes joueurs alors que Ben Gilmour, déjà à son avantage face à Liverpool cette semaine (2-0) était titulaire et qu'Anjorin puis Broja sont entrés en jeu en fin de rencontre. "Les jeunes joueurs ont insufflé de l'énergie au club et aux supporters", s'est-il félicité.

"Regardez la réaction à (la prestation de) Gilmour. Mais regardez aussi les joueurs expérimentés : Pedro qui court pratiquement dans sa propre moitié de terrain pour marquer le deuxième but, ou Willian aujourd'hui sur tout le terrain. En tant que groupe, tout le monde a montré cette énergie."

"Giroud ? Quand vous connaissez ses qualités..."

Lampard a également salué la nouvelle bonne performance d'Olivier Giroud, une nouvelle fois titulaire à la pointe de l'attaque et auteur de son deuxième but de la semaine en championnat.

"Quand vous avez Oli et que vous connaissez ses qualités... et que vous avez des joueurs de vitesse qui travaillent autour de lui et qui mettent des balles dans la boîte. Il a été fantastique dans le vestiaire. Maintenant, il joue bien sur le terrain et c'est une personnalité. Nous avons besoin de cela."