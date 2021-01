Lampard veut voir ses joueurs être plus "tueurs"

Frank Lampard pense que son équipe manque d'une nature impitoyable et affirme qu'elle n'a pas assez de "tueurs" malgré l'impressionnante victoire 4-0 de Chelsea à domicile contre Morecambe en FA Cup.

Cette victoire va permettre d'augmenter le niveau de confiance, Lampard ayant choisi un onze solide contre l'équipe de deuxième division.

Timo Werner a mis un terme à une pénurie de 13 matchs sans buts et Kai Havertz a également trouvé le chemin des filets. Le club n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs de championnat. Lampard a poursuivi en disant que l'un des problèmes est le manque d'instinct de tueur que possèdent les meilleures équipes du monde.

"Ce qu'on ne peut pas demander aux jeunes de cette équipe, c'est parfois d'être absolument constants et d'être des tueurs, comme le sont les autres joueurs du championnat en termes de nombre et de constance", a déclaré Lampard lors de sa conférence de presse à Stamford Bridge. "Cela viendra pour nos gars, mais pour l'instant, leur contribution est bonne. Je parle des tueurs dans les meilleurs termes possibles et j'espère que les gens savent ce que je veux dire. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, qui s'en sortent et qui sont jeunes."

"Cependant, les joueurs au sommet de la Premier League marquent des buts semaine après semaine et gagnent année après année, et à l'âge de 27, 28 ans, ils sont très établis et produisent semaine après semaine, avec de gros chiffres. À ce stade, les joueurs s'attendent à produire à ce genre de niveau. Donc, pour nous, il y a du travail à faire pour atteindre les niveaux où, espérons-le, nous pourrons défier ces équipes", a-t-il ajouté.

Seuls Thiago Silva, Ben Chilwell et Edouard Mendy se sont reposés parmi les titulaires habituels de Chelsea dimanche après-midi.

Fikayo Tomori a fait sa première apparition depuis septembre sur le banc de touche, mais son manque de minutes l'a empêché de poursuivre son développement. Lampard admet que l'international anglais pourrait être prêté lors du mercato de janvier.

"La situation de Fikayo est ouverte pour le moment. Il y a une possibilité qu'il soit prêté pour aller jouer ailleurs, a-t-il ajouté. Ce serait donc la solution pour lui et le club. Cela faisait partie de ma réflexion de ne pas le lancer aujourd'hui. Je lui ai donné quelques minutes à la fin, mais pendant que nous examinons cela, je voulais m'assurer que c'était la bonne chose à faire pour le club, et pour lui individuellement. C'est donc pour cette raison qu'il n'a pas commencé - mais son attitude, même s'il n'a pas beaucoup joué récemment, a été fantastique à l'entraînement et dans sa façon d'être."