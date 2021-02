Olivier Giroud dans les pas de Lewandowski, Messi et Haaland

On peut être un remplaçant de luxe et pourtant trouver le moyen de s’asseoir à la table des plus grands. Avec ses 18 buts inscrits depuis ses débuts en Ligue des Champions, Olivier Giroud est à des années lumières des sphères de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais l’attaquant français s’impose comme une valeur sûre ces dernières saisons.

Buteur contre l’Atlético Madrid, mardi soir lors du huitième aller de Ligue des Champions, l’ancien attaquant d’Arsenal a porté à six son nombre de buts dans la compétition en 2020-2021. Il a certes bien été aidé par son quadruplé inscrit contre le FC Séville durant la phase de poules mais Giroud est actuellement le deuxième co-meilleur buteur de cette campagne. Si Erling Haaland ne cesse d’impressionner match après match, le champion du monde s’est positionné sur la deuxième marche aux côtés de Marcus Rashford, Neymar et Alvaro Morata.

La dernière fois que l’attaquant français avait rayonné sur la scène européenne, Chelsea était allé au bout. C’était certes en Ligue Europa mais les Blues avait pu compter sur leur buteur français pour soulever la C3 à Bakou face au voisin d’Arsenal. Avec onze buts, Giroud avait terminé meilleur buteur de la compétition. Bis repetita cette année ? Le Tricolore l’espère en tout cas, lui qui n’a jamais connu le top 8 de la Ligue des Champions depuis ses débuts dans la compétition.

"C'est une bonne stat, a-t-il modestement répondu sur 'RMC'. Je pense que c'est lié à mon quadruplé contre Séville (rires). Je suis content, il faut garder ça. J'espère que cette compétition, elle va me porter comme l'Europa league en 2019 et nous apporter du bonheur."

Le bonheur, Olivier Giroud doit aussi le trouver quand il voit son nom associer à Lewandowski, Messi ou encore Haaland. A la différence des ces trois attaquants, il n’est pas un indiscutable dans son club, ce qui ne l’empêche pourtant pas d’être parmi les plus décisifs en Europe.

Avec sa réalisation contre l’Atlético, le Grenoblois porte à 17 son nombre de buts inscrits depuis trois saisons sur la scène européenne. Un exploit que seuls Lewandowski (27), Messi (19) et Haaland (18) ont réussi à battre. Toujours décrié, Olivier Giroud préfère répondre sur le terrain et ça lui réussit plutôt bien.

Seuls 3 joueurs ont inscrit plus de buts qu'Olivier Giroud en compétition européenne depuis 2018/19 :



Lewandowski - 27



Messi - 19



Haaland - 18