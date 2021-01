Un contrat de 18 mois et une année en option pour Tuchel

Thomas Tuchel se rend à Londres pour terminer sa nomination en tant que nouvel entraîneur de Chelsea. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain remplacera Frank Lampard à Stamford Bridge et espère être en position à temps pour pouvoir prendre en charge sa nouvelle équipe contre les Wolves mercredi. Tuchel signera un contrat de 18 mois, avec option pour un an supplémentaire, et est de retour à sur un banc de touche un mois seulement après son départ du PSG.

Quels sont les détails ?

À peine 24 heures après avoir limogé Lampard en tant qu'entraîneur de Chelsea, le propriétaire des Blues, Roman Abramovich, est prêt à nommer le dernier entraîneur à être chargé de diriger le club londonien. En effet, Tuchel se rend de Paris à Londres pour finaliser son transfert, et espère être en place pour la rencontre de Premier League des Blues face aux Wolves à Stamford Bridge mercredi soir. Le technicien de 47 ans devra enregistrer un test Covid-19 négatif pour pouvoir entrer dans la bulle de Chelsea, et il sera ensuite autorisé à diriger des séances d'entraînement et à prendre en charge les matchs.

Le club londonien permettra à Tuchel d'amener avec lui un premier groupe d'employés pour opérer à court terme, avec d'autres ajouts à revoir au fil de la saison. Dans un premier temps, l'Allemand signera un contrat de 18 mois, mais il est possible de prolonger l'accord pour une saison supplémentaire, si les deux parties sont satisfaites de l'arrangement. La décision de faire le changement au niveau du poste d'entraîneur arrive en raison des résultats de Chelsea actuellement à la neuvième place de la Premier League, loin des attentes d'avant-saison selon lesquelles ils seraient capables de se battre pour le titre.

Dans l'ensemble, Lampard n'a gagné que 1,67 points par match au cours de ses 18 mois à la tête de Stamford Bridge, et c'est finalement l'une des principales raisons pour lesquelles il a été limogé. Les assistants de l'ancien international anglais Jody Morris et Chris Jones ont également été licenciés, bien que Joe Edwards et Anthony Barry soient restés pour reprendre l'entraînement entre-temps. Chelsea a également suspendu temporairement toute activité de transfert en attendant l'arrivée de Tuchel au club.

Qu'est-ce qui a été dit ?

Annonçant la décision de limoger Lampard, Abramovich a déclaré dans un communiqué : "C'était une décision très difficile pour le club, notamment parce que j'ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j'ai le plus grand respect pour lui. C'est un homme d'une grande intégrité et d'une éthique de travail la plus élevée. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu'il est préférable de changer d'entraîneur. Au nom de tout le monde au club, au conseil d'administration et personnellement, je tiens à remercier Frank pour son travail en tant qu'entraîneur et je lui souhaite plein succès à l'avenir. Il est une icône importante de ce grand club et son statut ici reste intact. Il sera toujours chaleureusement accueilli à Stamford Bridge."

Lampard lui-même, quant à lui, a évoqué sa déception d'avoir été limogé par Chelsea, en publiant la déclaration suivante : "Ce fut un immense privilège et un honneur d'entraîner Chelsea, un club qui a été une grande partie de ma vie depuis si longtemps. Tout d'abord, je voudrais remercier les fans pour le soutien incroyable que j'ai reçu ces 18 derniers mois. J'espère qu'ils savent ce que cela signifie pour moi. Lorsque j'ai assumé ce rôle, j'ai compris les défis qui m'attendaient dans une période difficile pour le football."

"Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies, et je suis fier des joueurs de l'Académie qui ont fait leur entrée dans la première équipe et qui ont bien performé. Ils sont l'avenir du club. Je suis déçu de ne pas avoir eu le temps cette saison pour faire avancer le club et l'amener au niveau supérieur. Je tiens à remercier M. Abramovich, le conseil d'administration, les joueurs, mon équipe d'entraîneurs et tous les membres du club pour leur travail acharné et leur dévouement, en particulier en ces temps sans précédent et difficiles. Je souhaite au club et à l'équipe plein succès à l'avenir."