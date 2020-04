Âgé de 31 ans, Willian est dans une situation contractuelle qui ne fait les affaires de personne. Et pour cause, après des années de bons et loyaux services du côté de Chelsea, le Brésilien, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger l'aventure chez les Blues. Si des discussions ont existé entre le milieu offensif et ses dirigeants, le désaccord réside dans le fait que le joueur réclame trois années supplémentaires, quand son club ne lui en offre que deux.

"Nous ne parlons plus, il n'y a aucune négociation"

Une année de plus ou de moins pourrait-elle tout faire capoter ? Il semblerait que oui. Et ce ne sont pas les dernières déclarations de Willian lui-même qui feront penser le contraire. À ses yeux, son aventure à Chelsea touche clairement à sa fin, et ce malgré son attachement à ce club, ainsi qu'à la ville de Londres.

"Avec ce club, j'ai construit une très belle histoire. J'ai une affection spéciale pour les fans et je m'identifie beaucoup à eux. Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois et une prolongation est désormais difficile à envisager. C'est même très difficile car Chelsea m'a proposé un bail de deux ans, j'ai demandé pour trois ans, et c'était terminé. Nous ne parlons plus, il n'y a aucune négociation", a ainsi annoncé Willian pour Expediente Futebol. Fin d'aventure.