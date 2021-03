Cheryshev de retour à l'entraînement

Denis Cheryshev a été remplacé à la mi-temps du match au Wanda fin janvier, a été remplaçant et n'a pas joué contre Séville en Coupe et n'a pas été revu jusqu'au samedi 20 mars.

Pendant cette période, plus d'un mois et demi, Valence n'a pas publié la moindre déclaration concernant l'ailier russe, qui n'a pas non plus été vu à l'entraînement sur le terrain de Paterna.

On suppose qu'il a été blessé, et c'est ce qu'a indiqué Javi Gracia, démontrant que lui-même ne savait pas ce qui se passait avec son joueur. "Pendant tout ce temps, nous n'avons pas eu la connaissance réelle de l'existence d'une blessure pour la communiquer comme telle", a-t-il expliqué.

Il semble qu'il faisait des exercices de récupération physique à la salle de sport, et c'est ainsi qu'il devait être, jusqu'à ce samedi, où il est réapparu à Paterna pour s'entraîner avec le groupe.

Le journal 'AS' spécule, en effet, avec la possibilité que Cheryshev est déjà pleinement rétabli, et pourrait réapparaître ce dimanche lors de la visite de Grenade à Mestalla.