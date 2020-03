Chicharito deçoit lors de ses débuts avec LA Galaxy

Le vide laissé par Ibrahimovic est difficle à combler et les comparaisons avec Chicharito n'ont pas tardé à apparaître chez les fans du LA Galaxy.

Le Mexicain n'a pas encore trouvé le chemin des filets avec sa nouvelle équipe, même s'il a joué que deux matches en MLS, il est dejà critiqué par les supporters.

Les fans sont désenchantés et certains de ses adeptes lui ont reproché sur les réseaux sociaux. Il suffit de regarder une réponse à un tweet posté par le club.

"Nous devons encore remplacer Ibra ! Hernandez est très surestimé et il y a une raison pour laquelle il n'a pas joué pour Séville : il est nul", a lu l'un des commentaires.

Still need to replace Ibra! Hernandez is washed up as I said, there is a reason Sevilla never played him, he sucks.