Chiellini dézingue Balotelli et Melo

Giorgio Chiellini affirme que Mario Balotelli "méritait une gifle" pour son attitude lors de la campagne de la Coupe des Confédérations 2013 de l'Italie. La Squadra Azzura s'est inclinée 4-2 contre le Brésil en phase de groupes du tournoi, pour finalement terminer à la troisième place. Le défenseur affirme que Balotelli n'a pas aidé son équipe lors de cette défaite précoce.

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Roberto Mancini, a récemment déclaré que la porte était ouverte pour le retour de Balotelli, mais l'attaquant n'a glané que trois sélections au cours des cinq dernières années.

"Balotelli est une personne négative qui n'a aucun respect pour l'équipe, a écrit Chiellini dans une prochaine autobiographie, comme il l'a confirmé à La Reppublica. En 2013, lors de la Coupe des Confédérations contre le Brésil, il ne nous a pas du tout aidés. Il méritait une gifle.

"Certains pensent qu'il est parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, je n'ai même jamais pensé qu'il pourrait être dans le top 10 ou 20."

Chiellini a également visé l'ancien milieu de terrain de la Juventus et de l'Inter, Felipe Melo. "Felipe Melo est encore pire : le pire du pire. Je ne supporte pas les gens irrespectueux, ceux qui veulent toujours aller à contre-courant. Il y a toujours eu une bagarre avec lui. J'ai dit aux entraîneurs : c'est une pomme pourrie.

"Je n'ai plus de rancune et je ne m'en soucie plus, si je dois partager quelque chose avec eux, je le ferai. Je ne suis pas le meilleur ami de tout le monde, mais ce sont les deux seuls qui ont dépassé une limite acceptable.

"Le problème n'est pas de savoir si vous jouez bien ou mal ou si vous avez un jour sans, mais que vous manquez de respect et que vous n'avez rien à l'intérieur. Une fois c'est bien, si ça se reproduit, ce n'est pas bien."

Le solide défenseur se sera sans doute encore plus gratifié du soutien de la Juventus avec son autobiographie, dans laquelle il a également souligné sa haine passionnée pour son rival, l'Inter. "Je les déteste comme Michael Jordan déteste les (Detroit) Pistons, il est impossible de ne pas les détester. La haine sportive est essentielle dans le football".

Aujourd'hui âgé de 35 ans, Chiellini se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur et arrive probablement à la fin de sa carrière à la Juventus. Depuis son arrivée de la Roma en 2005, il a joué plus de 500 fois pour le club, et a accumulé plus de 100 apparitions internationales.