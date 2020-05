Chiellini fait son choix entre Mbappé et Neymar

Depuis une semaine, plusieurs extraits de l'autobiographie de Chiellini font grand bruit dans la presse sportive, et même parmi les joueurs cités dans son ouvrage, à l'image de Balotelli et Felipe Melo, deux joueurs auxquels le défenseur central italien s'en prend violemment.

Cette fois-ci, le joueur de la Juventus a évoqué les deux stars du PSG : Neymar et Mbappé, et selon lui, le Champion du monde 2018 est destiné à être la grande star mondiale du football.

"Qui est destiné à être la prochaine star mondiale et collectionneur du Ballon d'Or lorsque Cristiano et Messi arrêteront de jouer ? C'est le Français Kylian Mbappé, un joueur vraiment unique ! La première fois que je l'ai vu à la télévision, c'était en Ligue des Champions 2016-17, lors de Manchester City-Monaco. Impressionnant. A la fin de la première mi-temps, j'avais demandé à Fabio Paratici (directeur sportif de la Juventus) : 'qui est-il ? De quelle planète vient-il ?' Fabio m'avait répondu : "Oui, je sais. Nous le connaissons depuis un certain temps'. C'était un attaquant imparable, il n'avait que 18 ans. Cette année-là, nous les avions affronté en demi-finale. Il a maintenant 21 ans et est déjà champion du monde. Allure, technique, instinct... Il ne manque de rien. C'est un joueur qui dégage quelque chose, un chef-d'œuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, il est plus consistant. L'avenir lui appartient», a lâché Chiellini dans des propos relayés par 'RMC Sport'.

Comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans son autobiographie.