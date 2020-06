Chilwell, le nouveau caprice de la dÃ©fense citizen ?

Les médias anglais 'The Sun' et 'The Telegraph' indiquent que Manchester City voudrait s'offrir les services de l'international anglais de Leicester, Ben Chilwell.

Le club citizen serait en train de préparer une offre pour le défenseur anglais, qui permettrait à Pep Guardiola de renforcer sa défense et de passer Zinchenko au milieu de terrain.

Manchester City pense que l'idée serait judicieuse de renforcer le côté de la défense, Benjamin Mendy ayant eu de nombreux pépins physiques lors des dernières saisons.

Le Britannique est notamment la priorité de Chelsea pour cet été, Frank Lampard étant à la recherche d'un joueur qui puisse apporter à la fois en défense comme en attaque.

Ben Chilwell est devenu l'un des meilleurs de Premier League à son poste et Leicester demande 87 millions d'euros, une quantité similaire à celle demandée à Manchester United l'été dernier pour Maguire.

Il s'agit évidemment une somme élevée face à la crise économique, et Blues comme Citizens devront négocier pour essayer de faire baisser le prix imposé par la direction des Foxes.