L'Espagnol Pablo Machin nommÃ© entraÃ®neur de Qingdao Huanghai

Le technicien espagnol de 45 ans remplace son compatriote Juanma Lillo qui a quitté le mois dernier le club promu dans l'élite chinoise pour devenir l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Avec Lillo aux commandes et l'international ivoirien Yaya Touré, ex-joueur de Manchester City et du FC Barcelone, au milieu de terrain, Qingdao Huanghai a terminé champion de deuxième division et a ainsi pu accéder à la Super League. Touré, 37 ans, a depuis lui aussi quitté le club chinois.

Machin rebondit en Chine après deux expériences décevantes en Espagne. Il avait été limogé de l'Espanyol Barcelone en décembre 2019, après seulement moins de trois mois passés à la tête du club.

Arrivé en octobre 2019 pour remplacer David Gallego, démis de ses fonctions, Machin n'avait pas réussi à redresser l'équipe catalane, présentant un bilan de quatre victoires en quinze matches au terme de sa mission arrêtée prématurément. L'Espanyol a terminé dernier de la Liga à l'issue de la saison, dimnche.

Avant son expérience barcelonaise, Machin avait vécu une situation elle aussi compliquée au Séville FC où il n'avait pas terminé la saison 2018/19, ayant été limogé en mars 2019 après une élimination de l'équipe andalouse en huitièmes de finale de la Ligue Europa face au Slavia Prague.

Auparavant, l'entraîneur s'était révélé durant ses cinq saisons passées à Gérone (2014-2018), qu'il avait hissé en première division pour la première fois de son histoire. Le club catalan avait terminé la saison 2017/18 de Liga à la 10e place pour sa première expérience dans l'élite, avant le départ de Machin vers Séville.

Qingdao Huanghai doit affronter Wuhan Zall à huis clos à Suzhou (est de Shanghai) samedi lors de la première journée de Super League, dont le coup d'envoi a été reporté de plus de cinq mois en raison de la pandémie de Covid-19.