Après deux ans à jouer les doublures au Paris Saint-Germain, l'international camerounais Choupo-Moting a décidé de rejoindre le Bayern Munich, où il devrait là aussi jouer les doublures d'un certain Robert Lewandowski.

Un transfert qui en a surpris plus d'un à quelques heures de la fin du mercato cet automne. Cependant, l'ancien joueur Jan Kirchhoff s'est confié pour 'Bild' et s'est dit très heureux de voir le Camerounais rejoindre la Bavière.

"Choupo-Moting n’est en aucun cas inférieur à Lewandowski. Ses compétences correspondent parfaitement au Bayern. D'une part, Choupo-Moting est agile et techniquement fort. Il peut bien contrôler le ballon, dribbler et faire jouer les gens", a confié l'ancien joueur du Bayern Munich.

"D'un autre côté, en tant que joueur grand, fort et stable, il a un très bon physique et sait comment utiliser son corps à merveille. Choupo est un très bon gars, une personne très positive et toujours heureuse. Il n'est pas si impressionné ni stressé par les affaires professionnelles", a-t-il ajouté. Il faudra attendre encore un peu pour le voir faire ses débuts à Munich.