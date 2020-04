Christoph Freund, l'ange gardien de Haaland, Upamecano et Mané

Christoph Freund est l’une des têtes pensantes clés du projet du RB Salzbourg, qui ces dernières années a fait irruption sur la scène européenne pour sa croissance sportive et les joueurs qu’il a mis en avant.

Le directeur sportif a accordé un entretien pour 'AS' et a évoqué trois joueurs qu'il a déniché : Sadio Mané, Erling Haaland et Dayot Upamecano.

Freund a devancé la Juventus pour convaincre Haaland de signer à Salzbourg plutôt que de se battre pour des titres à 17 ans. "Il avait beaucoup d’offres. Nous lui avons montré, avec des exemples, que d’autres jeunes étaient venus avant lui et comment ils ont fait le saut. C’était une décision très intelligente, de la part d’Erling et de son père, de ne pas signer à 17 ans pour un grand club. Il a vu qu’il pouvait évoluer rapidement ici", a-t-il dit.

Upamecano est également à l’ordre du jour du côté de Madrid. "Si j’étais le directeur sportif du Real Madrid ou du Bayern, je serais excité si je pouvais le signer. Dayot peut jouer dans n’importe quel championnat et dans le plus grand club du monde, il est puissant et très rapide. Jeune, mais expérimenté en Ligue des champions. L’un des défenseurs centraux les plus intéressantes sur le marché des transferts."

En ce qui concerne Sadio Mané, il a déclaré, toujours pour 'AS' : "Il était à Metz. Nous l'avons vu jouer avec le Sénégal. Nous l’avons aimé parce qu’il correspondait à notre style et qu’il est très bon. Mais ce n’était pas facile. Il avait 19 ans et nous a demandé où se trouvait Salzbourg. Nous n’étions pas si connus à l’époque !".

