Service minimum pour le Real Madrid face Ã  l'Atalanta

Ce mercredi soir, l'Atalanta, équipe surprise de l'édition passée, accueillait sur sa pelouse le Real Madrid aux treize Ligue des champions, en huitième de finale aller.

Confronté à une cascade d'absents pour ce déplacement à Bergame, Zidane a dû faire appel à plusieurs jeunes de La Fabrica à l'image de Hugo Duro, Sergio Arribas ou encore Victor Chust. Mais la surprise de la soirée fut sans doute la titularisation d'Isco, très peu utilisé cette saison.

Freuler expulsé, Zapata sorti sur blessure

Alors que le début du match était très équilibré, les Italiens ont été réduits à dix dès la 17e minute, après l’expulsion de Remo Freuler pour une faute sur Ferland Mendy à l'entrée de la surface. Et si cela ne suffisait pas, Gasperi perdait dans la foulée un élément importantissime de son onze. Zapata, touché musculairement à la cuisse gauche, a été contraint de céder sa place à Pasalic. Un nouveau coup dur pour le camp italien.

Malgré l'expulsion du Suisse et la sortie prématurée du Colombien, La Dea nous montrait qu'elle avait toujours des armes pour rivaliser avec les troupes de ZZ. Elle manquait cependant d'efficacité pour punir ce Real qui ne parvenait pas à concrétiser sa supériorité numérique. Les Merengues rentraient aux vestiaires en n'ayant rien montré.

En manque d'inspiration offensive, la Maison Blanche se rebellait en début de seconde période. Marcos Asensio sert Modric qui place un petit extérieur du droit que Joakim Mæhle dévie. Les Merengues ont cru au but, mais en vain. Cinq minutes plus tard, Toni Kroos centre du pied gauche et le ballon finit dans les pieds de Vinicius dont sa reprise est déviée in extremis par Robin Gosens.

À la 57e minute, Zidane décidait d'injecter du sang frais en faisant entrer Mariano Diaz à la place du Brésilien. L'entrée du Hispano-Dominicain n'aura pourtant rien changé au jeu offensif du Real.

Ferland Mendy sauve les siens in extremis

Dans ce match avec de nombreux absents, les supporters (ou Zidane ?) du Real Madrid s’attendaient peut-être à voir Isco endosser le costume de sauveur, mais il n'en a rien été. L'Espagnol finit même par être remplacé par Hugo Duro (76e), membre du Castilla, l'équipe réserve du Real.

Au fil du temps, on avait l'impression que le Real Madrid pouvait attaquer pendant des heures sans jamais parvenir à trouver la faille... Mais à quatre minutes de la fin et, contre toute attente, la lumière est finalement venue de Ferland Mendy, auteur d'un superbe but. Le latéral gauche, placé aux 25 mètres dans l'axe, contrôle et envoie une lourde frappe du pied droit. Le gardien des Bergamasques est battu.

Grâce au Français, qui assure la victoire en toute fin de rencontre, le Real sauve son honneur et s'offre une option pour le match retour à Madrid.