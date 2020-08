Cillessen de retour à l'Ajax Amsterdam ?

Jasper Cillessen serait de plus en plus proche de faire un retour à la maison. Le gardien de but aurait toutes les clés en main pour repartir aux Pays-Bas cet été.

Selon les dernières informations de 'Sport', le club néerlandais serait à la recherche d'un gardien alors que l'incertitude plane au-dessus de l'avenir d'André Onana à l'Ajax.

Jasper Cillessen, qui a du mal à se faire une place en Espagne, ne serait pas contre l'idée de repartir au club au sein duquel il a évolué entre 2011 et 2016.