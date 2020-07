Guardiola accorde plus d'importance à la 2e place qu'à la Cup

Selon Pep Guardiola, le principal objectif de Manchester City sur le plan national est de terminer deuxième du championnat, ce qu'il considère comme plus important que de gagner la FA Cup en ce mois de juillet.

C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur des Skyblues lors d'une conférence de presse vendredi : "Ce club veut gagner des titres, donc bien sûr ce n'est pas la satisfaction parfaite mais c'est la reconnaissance que notre opposition a été incroyable dans cette compétition et que nous n'étions pas à ce niveau.

"Nous ne pouvons pas nier que l'objectif de terminer deuxièmes est plus important que de gagner la FA Cup, la League Cup ou les autres et la qualification pour la Ligue des champions, pour laquelle tous les autres clubs se battent. Nous n'étions pas les meilleurs, une autre équipe l'était, mais nous étions meilleurs que les 18 autres équipes."

Avant la rencontre contre Brighton à l'Amex Stadium samedi, Guardiola s'est prononcé en faveur de la pérennisation des nouvelles règles concernant les remplacements supplémentaires afin de réduire les risques de blessures et de fatigue.

"Cela a aidé toutes les équipes car tous les clubs ont manqué de préparation, seulement deux ou trois semaines, ce qui n'est pas beaucoup pour jouer tous les deux ou trois jours", a-t-il déclaré.

"Dans les 20 ou 30 dernières minutes [de match], quand vous manquez de préparation, vous souffrez et cela (les remplaçants supplémentaires) aide à maintenir les joueurs en forme. Peut-être que pour l'année prochaine, si cela arrive, ce sera bien. Vous pouvez voyager avec non pas 18 joueurs [y compris] sur le banc, mais 20, comme cela s'est produit cette saison.

"Ce serait bon pour la santé et l'humeur de l'équipe. Tout le monde se sent impliqué et fait partie de l'équipe, et vous pouvez faire plus de rotations, donc ce sera bien."

Enfin, l'Espagnol a ajouté à propos de son avenir à Manchester : "J'aime être ici. J'apprécie chaque jour, même cette saison nous avons dû nous battre pour obtenir des résultats en Premier League. J'ai l'impression que les joueurs veulent se battre et ont toujours le désir de gagner dans cette dernière partie de la saison et nous verrons pour la saison prochaine."