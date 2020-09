City ne compte pas débourser 1€ pour le tranfert de Messi

Malgré la rencontre entre son père qui est aussi son agent et le FC Barcelone dans la semaine, le "cas Messi" est en passe de devenir une affaire très complexe. Selon 'Mundo Deportivo', Manchester City est très réticent à l'idée de payer pour le meilleur joueur du monde et le Barça de son côté n'est pas disposé à laisser partir son joueur vedette, et encore moins gratuitement.

Les CItizens auraient pour idée de proposer un contrat de deux ans à l'Argentin, si et seulement si celui-ci arrivait libre depuis Barcelone. Ce serait la seule alternative pour réaliser le transferrt du joueur au plus gros salaire de la planète.

La sanction de l'UEFA, même si elle a été annulée par les tribunaux, pèse toujours lourdement sur une équipe de Manchester City qui est soulagé d'être désormais hors de cause. Selon la source, Guardiola aurait recommandé à Messi de rester au Barça et d'y terminer sa carrière s'il n'obtenait pas une permission de sortie de la part du club blaugrana.

City pourrait être obligé de verser des dédommagements au Barça.

Toutefois un autre paramètre, potentiellement plus inquiétant que le premier, entre en jeu. En effet, si Messi prétend être libre sur la base de son contrat et se rend dans un autre club, un tribunal pourrait alors obliger ce nouveau club à dédommager Barcelone d'un montant que l'on peut imaginer très élevé.

Un énième accroc que le club de Man City veut éviter à tout prix, même si l'intérêt pour Leo est réel. Cependant, si le rêve Messi commençait à s'éloigner pour City, d'autres clubs tels que le PSG et l'Inter Milan pourraient penser sérieusement à l'arrivée de Messi.