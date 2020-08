Désormais considéré comme un pilier de la défense du Real Madrid, Raphaël Varane a de nouveau réalisé une saison 2019-20 de très haute volée sous les couleurs de la Maison Blanche. Champion d'Espagne, celui qui forme une charnière d'exception avec Sergio Ramos vise désormais la Ligue des Champions. Pour cela, les Madrilènes devront d'abord parvenir à renverser Manchester City, vainqueur lors du huitième de finale aller (1-2) sur la pelouse du Santiago Bernabeu.

Le Français se souvient d'un match d'une rare intensité. "Un match de très, très haut niveau, avec beaucoup, beaucoup d’intensité, de pressing de la part des deux équipes et puis ça se joue sur des détails. Donc la moindre erreur peut être fatale ou décisive. Je pense qu’ils ont réussi à être plus réalistes que nous mais ça a été un match très serré (...) Les plus beaux matchs de Ligue des Champions, ce sont ceux-là. Les matches où ça se joue à pas grand-chose, donc c’est aussi pour ça qu’on aime cette compétition, parce que c’est le très, très haut niveau", a expliqué l'international tricolore, lors d'un entretien exclusif accordé à l'UEFA, jeudi.

Si l'aller a tourné en faveur des Anglais, Raphaël Varane est déterminé à s'imposer lors du retour, malgré un contexte forcément particulier. "Sans public, ce sera un contexte différent, c’est sûr. Maintenant, ça reste une compétition. On a envie de toujours gagner. On est le Real Madrid. On a réussi une belle série de victoires, donc on a emmagasiné de la confiance. Il n’y a pas de match juste avant, donc on a le temps de se préparer", a ainsi déclaré l'ancien du RC Lens.

"Ça sera vraiment l’équipe qui sera le mieux ce jour-là. Ça va être un match difficile, un match face à une très bonne équipe. Donc on s’attend à ce que ce soit disputé. On a l’expérience des grands rendez-vous. Donc on l’aborde avec peut-être un peu plus de sérénité, mais toujours avec la même détermination. Et surtout, on connait les pièges à éviter. Voilà, c’est un peu l’expérience que l’on a de ces dernières années", a abondé le défenseur. Rendez-vous le 7 août prochain.