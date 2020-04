Claude Puel revient sur sa relation avec Hatem Ben Arfa

Depuis ses débuts, Claude Puel est un entraîneur réputé pour aimer les jeunes joueurs à fort potentiel, mais aussi et surtout pour prôner une extrême rigueur de travail. De son côté, Hatem Ben Arfa, lui, dispose de qualités techniques largement au dessus de la moyenne, mais peine à offrir la pleine mesure de son talent... Peut-être à cause de supposés problèmes de comportement, ou du moins d'investissement. Sur le papier donc, ces deux-là avaient peu de chances d'être compatibles.

Pourtant, force est de constater que leur année commune du côté de l'OGC Nice avait été une belle réussite. En 2015-2016, Hatem Ben Arfa avait en effet inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives sous les ordres de Claude Puel, portant les Aiglons vers les hauteurs du classement. Le fruit d'une belle entente entre les deux hommes, qui s'appréciaient mutuellement. Pour Nice-Matin, l'actuel entraîneur de l'AS Saint-Etienne s'est confié sur celui qui évolue actuellement à Valladolid.

"On a discuté longuement, j'ai rencontré quelqu'un de posé, qui aimait le football. Il suivait les matchs, il avait une idée sur le jeu. Je l'ai trouvé apaisé, contrairement à l'image qu'on renvoyait de lui : ingérable, épidermique... J'ai vu quelqu'un qui n'était pas tordu, c'était le plus important. Il y avait une super équipe à tous les postes. Mais lui, c'était Monsieur Plus", a expliqué l'entraîneur des Verts. Malheureusement, la trajectoire d'Hatem Ben Arfa demeure une énigme...