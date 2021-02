Clubs de football sponsorisés par des casinos

Ce phénomène qui n’est pas tout à fait nouveau revêt ampleur plus significative avec l’explosion du nombre de clubs sponsorisés et des dépenses d’affiliation par des casinos.

Le sponsoring des clubs, soutien au football et stratégie marketing pour les casinos

L’activité des casinos en ligne ne se limite plus simplement aux jeux de hasard. Le sponsoring axé sur le football est en réalité une pratique solidement établie qui date de plusieurs années déjà.

Cela dit, le sponsoring s’inscrit aussi indéniablement dans une stratégie de marketing redoutablement efficace pour les casinos. Le fait de sponsoriser les clubs et les grandes compétitions sportives a pour but avoué de soutenir le développement du football. Devenir l’identité visuelle d’une Ligue de foot ou figurer sur le maillot d’une grande équipe est une belle opportunité de renforcer leur crédibilité, booster leur visibilité et augmenter leurs bénéfices. Cela est d’autant plus pratique que la communauté d’amateurs de football est celle qui abrite le plus grand nombre de fans de paris et de jeux d’argent.

Les casinos engrangent d’énormes bénéfices avec l’engouement des internautes pour les jeux en ligne de par le monde. De plus, ils peuvent aisément accroitre leur audience au même titre que le casino en ligne avec bonus sans dépôt obligatoire au Canada. Ces derniers offrent ainsi la possibilité aux parieurs de gagner de l’argent réel sans faire de dépôt minimum.

Les principaux casinos et clubs de foot liés par des partenariats de sponsoring

Le partenariat casino – clubs connait une expansion fulgurante avec la multiplication d’accords de sponsoring de football entre des bookmakers comme Betway, Unibet, Bet365 et certains clubs de renom dans les principaux championnats européens.

West Ham sponsorisé par Betway

En partenariat avec le célèbre club de la Première League anglaise depuis 2015 pour un montant de 6 millions de livres par an, le contrat de sponsoring entre Betway et West Ham a récemment été prorogé jusqu’en 2025.

Paris Saint Germain sponsorisé par Unibet

Le prestigieux club français a établi en 2018 un partenariat de sponsoring avec Unibet pour un montant de 3.5 millions de dollars par an dont l’échéance est fixée à 2023.

Stoke City sponsorisé par Bet365

Etabli depuis 2012, c’est sans doute le cas de sponsoring le plus emblématique qui soit. Le Club Stoke City est en fait la propriété de Bet365 et promeut fièrement sa plateforme sur le home shirt de l’équipe et son stade : le Bet365 Stadium.

Conclusion

L’univers du foot représente une niche hautement rentable et les casinos en ligne entendent bien profiter de sa popularité pour s’offrir une visibilité à l’échelle mondiale en mettant le prix qu’il faut. Vous l’aurez bien compris, casinos en ligne et clubs de football s’inscrivent dans un duo gagnant avec le sponsoring. L’un trouve des financements et l’autre trouve des parieurs potentiels.

