Combien coûte Fabián Ruiz ?

L'avenir de Fabián Ruiz est incertain. Selon 'AS', les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort. Il n'y a pas de mouvements au club. Pendant ce temps, en Espagne, le Barça, le Real Madrid et l'Atlético seraient très attentifs à la situation du joueur. À l'époque, De Laurentiis demandaient 60 millions pour lui, mais le prix pourrait changer en fonction de la Ligue des champions et de l'Euro.