Comment Dembélé a retrouvé la forme à Barcelone

Après de longues absences pour blessure et de nombreuses critiques sur son hygiène de vie, Ousmane Dembélé a tout changé et fait désormais partie des piliers de Barcelone cette saison.

Indiscutable sous les ordres de Ronald Koeman, Ousmane Dembélé a déjà disputé un total de 34 rencontres cette saison, et a inscrit huit buts pour quatre passes décisives. Des performances qui lui ont rouvert les portes de la sélection française.

Mais que s'est-il passé pour que Dembélé soit de retour à ce niveau ? Dans 'Telefoot', le joueur français a reconnu avoir changé beaucoup de choses et avoir beaucoup travaillé physiquement.

"Je me sens bien dans la vie même si j’ai affronté les épreuves de la vie pendant ces trois ans. Je prends ça avec le sourire. (…) J’étais tout frêle, j’ai tout changé, surtout physiquement", a lui-même expliqué le "Mosquito" du Barça.

Ses préparateurs, Salah Ghaidi et Jean-Baptiste Duault se sont confié sur le travail réalisé. "Dans un premier temps on a travaillé pour qu’il se blesse moins. On est là pour optimiser son physique, qu’il soit plus régulier, plus rapide, plus endurant. Et pour qu’il se fasse plaisir. (…) C’est une Formule 1 Ousmane. Quand il aura ses réglages optimisés à 100%, ça peut faire très mal", a d'abord expliqué Ghaidi.

Jean-Baptiste Duault a aussi évoqué les difficultés apportées par le calendrier : "Il faut comprendre qu’Ousmane s’entraîne déjà dur à Barcelone. Nous on rajoute un petit peu de travail. Il joue tous les 3 jours. C’est l’ensemble qui doit être parfaitement équilibré pour lui permettre d’être performant tout le temps. (…) Je ne le connaissais pas avant, mais j’ai toujours vu un garçon courageux. Quand vous vous blessez deux ans, mentalement c’est difficile de revenir. Il a eu cette force. On travaille dur pour que ce travail se maintienne dans le temps."