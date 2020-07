Comment parier sur le nouveau format de la Ligue Des Champions 2020 ?

L’équipe de spécialistes du pari en ligne du site lebonparisportif.com nous partage les clés de la stratégie à adopter avant la fin de la compétition européenne. Les circonstances exceptionnelles de cette année doivent modifier sensiblement votre tactique. Voici les 4 facteurs qui pourraient vous aider à prendre les bonnes décisions et augmenter vos profits. Parier sur le foot au mois d’août ne sera pas un cadeau pour tous...

Être au point sur les actualités de dernières minutes

L’état de forme ou de méforme lors des derniers matchs de préparation sera un critère déterminant avant d’entamer un sprint comme celui-ci. La capacité des équipes et des joueurs à arriver prêt physiquement et tactiquement sera la principale clef de la compétition. On peut par exemple douter de l’état de fraîcheur de Barcelone, à la lutte avec le Real Madrid pour le trône d’Espagne depuis 1 mois et demi...

Ne pas combiner les matchs

Nous pouvons déjà vous le dire. Nous allons voir des surprises. Le format inédit de cette édition va niveler les niveaux. Nous n’avons aucun doute sur la capacité de l’ensemble des équipes à préparer comme il se doit l’ensemble des matchs du mois d'août. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, toutes les équipes sont à 3 ou 4 matchs du titre. Croyez nous, l’engagement sera total et les résultats surprenants. Les équipes capables de gérer la haute intensité mais aussi leur défense dans les moments faibles seront proches du but. Dans ce contexte où la gestion sera quasiment inexistante, combiner les matchs semble extrêmement risqué.

Pariez sur le nombre de buts

Les matchs couperets sont souvent le théâtre de scénarios relativement fermés. Les circonstances assez exceptionnelles depuis la reprise nous offrent au contraire des matchs très ouverts. Parier sur un nombre de buts par match assez conséquent et les joueurs en forme comme buteurs nous semblent très intéressants dans ce format de compétition.

Avantage Bayern Munich et Manchester City, vraiment?

Les personnes qui tendent à ces conclusions sont les mêmes qui voyaient Liverpool gagner la ligue des champions cette année... Pariez sur la champion’s league sera surement encore plus technique cette année. L’expérience et le vécu en compétition si déterminant d’habitude auront donc une importance plus mesurée qu'à l'accoutumée. Nous sommes étonnés de voir des cotes aussi intéressantes pour des cadors de la compétition. Le Bayern mérite d’être favoris au vu de ses dernières prestations mais la réalité de début juillet sera elle la même que celle de début août? Quant à Manchester City, malgré un effectif pléthorique, les dernières rencontres ont montré un manque de régularité qui ne sera pardonné en août.

