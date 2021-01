Comment Puyol expliquait le but qui a conduit l'Espagne en finale en Afrique du Sud

On a beaucoup parlé de la façon dont l'Espagne de Vicente del Bosque s'inspirait du FC Barcelone à l'époque... et les principaux intéressés le reconnaissent. Le meilleur exemple est le but de Carles Puyol en demi-finale contre l'Allemagne lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud.

On retrouve cette situation dans "Afrique du Sud 2010", le documentaire 'Amazon Prime Video' qui rappelle cet été historique pour "la Roja". On peut y voir des images inédites montrant comment le défenseur central anticipait déjà l'action qui mènerait l'Espagne en finale.

On voit Puyol devant une ardoise dans le vestiaire avec Pepe Reina, expliquant l'action. "Au point de pénalty, ces deux-là courent à toute vitesse. Ils doivent venir vite et foncer sur eux", a déclaré l'ancien Barcelonais.

Pendant ce temps, Puyol lui-même, Xavi, Capdevila ou Sergio Ramos voient les images et donnent leurs explications aujourd'hui. "C'est un mouvement qu'on avait à Barcelone, on en avait parlé la veille lorsqu'on a analysé la façon dont l'Allemagne défendait sur corner, je l'ai dit à Del Bosque", a déclaré le numéro "5".

Et Vicente del Bosque lui-même l'a dit : "Je lui ai demandé : 'Vous faites quoi sur corner avec une défense en zone comme celle-là ? '" Pendant ce temps, Xavi riait. "Le 'Puyi' a été clair dès le début du match", s'est exclamé l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a également parlé de la collaboration entre les Blaugranas et l'entraîneur : "Nous avons beaucoup parlé de la façon de faire sortir le ballon, du système de jeu, des coups de pied arrêtés..."

"Je défends 15 ans et on se souvient de moi pour un seul but", a déclaré Carles Puyol, qui, grâce à cette tête historique sur toute la défense allemande, a conduit l'Espagne à sa première finale de Coupe du monde, qui s'est terminée par une victoire sur les Pays-Bas grâce au but légendaire d'Iniesta.