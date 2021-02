Comment Zidane motive ses joueurs avant d'affronter l'Atalanta

Ce mercredi soir, le Real Madrid affrontera l'Atalanta Bergame en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Confronté à une cascade d'absents pour le déplacement en Italie, Zidane aborde ce choc avec une équipe décimée.

Mardi soir, les caméras de la chaîne espagnole 'La Sexta' ont capté la teneur du discours tenu par Zizou lors de la dernière session d'entraînement au Gewiss Stadium. Le coach merengue a demandé à ses hommes de ne pas penser au match retour.

"Vous êtes sur leur terrain. Ces derniers temps, ils se portent très bien eux aussi. Mais nous avons la qualité pour bien faire les choses. Faites comme nous le faisons toujours et c'est tout, en pensant positivement demain. Ne pas penser au match retour. C'est demain (mercredi), ici. C'est le seul match, demain, ici. Nous nous en sortons bien, nous nous en sortons bien en tant qu'équipe. Il faudra bien défendre aussi, parce que c'est le plus important. Il va être très important de jouer en équipe et de bien défendre, et ensuite la balle va rentrer", a lâché le Français à ses joueurs.